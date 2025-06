Zderzył się czołowo z ciężarówką, zginął na miejscu

Do wypadku doszło w miejscowości Wojszyce Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Do zderzenia doszło we wtorek po godzinie 22 na drodze krajowej numer 92. - Badamy, dlaczego 29-letni kierowca bmw opuścił swój pas ruchu i zjechał na przeciwległy w taki sposób, że doprowadził do zderzenia. Manewr wykonany był w taki sposób, że kierowca ciężarówki najprawdopodobniej nie mógł uniknąć zderzenia - informuje aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Kierowca bmw zginął na miejscu Źródło: KP PSP Kutno

Wcześniej uderzył w tył audi

Rzeczniczka kutnowskiej komendy dodaje, że siła uderzenia była bardzo duża. - Kierowca samochodu bmw zginął na miejscu. Jego pojazd został bardzo poważnie uszkodzony. Kierowca ciężarówki ze zdarzenia wyszedł bez szwanku - relacjonuje Olczyk. I dodaje: - Jeszcze zanim auto zjechało na przeciwległy pas ruchu, uderzyło w tył audi, które jechało w tym samym kierunku, co bmw.

Na miejscu wypadku pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśnianie przez policjantów, którzy pracują pod nadzorem prokuratury.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo