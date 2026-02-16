Stresowała się prowadzeniem samochodu i "wypiła dla odwagi"

Tuszyn (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do zatrzymania doszło 14 lutego. Po północy policjanci z Komisariatu Policji w Rzgowie zauważyli na ulicy Poddębina w Tuszynie opla, którego tor jazdy nie był stabilny, postanowili interweniować.

Wypiła dla odwagi

Jak informuje aspirant Aneta Kotynia z policji dla powiatu łódzkiego wschodniego, za kierownicą siedziała 25-latka, której tłumaczenie było niecodzienne. - Przyznała, że wypiła wcześniej alkohol dla odwagi, ponieważ stresuje się prowadzeniem samochodu. Następnie kobieta wsiadła za kierownicę opla, a otuchy dodawał jej również nietrzeźwy partner, który instruował ją, jak ma prawidłowo jeździć. Badanie stanu trzeźwości wykazało u 25-latki ponad 2 promile alkoholu w organizmie - przekazuje policjantka. 25-latce za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności.