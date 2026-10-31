Łódź Tragiczny wypadek. Nie żyje 47-letni rowerzysta Piotr Krysztofiak |

Tragiczny wypadek pod Radomskiem. Nie żyje 47-letni rowerzysta Źródło wideo: KPP w Radomsku Źródło zdj. gł.: KPP w Radomsku

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Do wypadku doszło o godzinie 11:30, na drodze wojewódzkiej 484, na trasie Kamieńsk – Bełchatów, w miejscowości Szpinalów. Policjanci otrzymali informacje o potrąceniu rowerzysty przez kierującego samochodem osobowym.

Nie żyje 47-latek

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że doszło do zderzenia samochodu marki Renault, którym kierował 55-letni mężczyzna, z 47-letnim rowerzystą. Niestety, pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia 47-letniego rowerzysty nie udało się uratować. Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy i podróżował sam - przekazał aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.

Tragiczny wypadek pod Radomskiem Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. - Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. W związku z okresem Wszystkich Świętych na drogach obserwujemy wzmożony ruch. Dodatkowo zmienne warunki atmosferyczne, opady deszczu i okresowe przejaśnienia mogą wpływać na bezpieczeństwo podróżujących. Pamiętajmy o rozwadze, wzajemnym szacunku i odpowiedzialnym zachowaniu na drodze - zaapelował oficer prasowy radomszczańskiej policji.

Tragiczny wypadek pod Radomskiem Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku