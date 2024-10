Bezbarwny aerozol, który odbija światło ma zapewnić widoczność pieszym - z takim założeniem Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał miejscowej policji 220 puszek z odblaskiem w spreju. Funkcjonariusze mają patrolować słabo oświetlone miejsca, gdzie w ostatnich latach dochodziło do wypadków i proponować spryskanie substancją rowerów, butów a nawet - jak ktoś sobie tego będzie życzył - kurtek. Sprawdziliśmy, jak to działa w praktyce. Wnioski? Bardzo mieszane.

Problem słabo oświetlonych pieszych wraca każdej jesieni. Policja apeluje o noszenie odblasków i przypomina, że poza terenem zabudowanym są one obowiązkowe. Problem w tym, że i w miastach dochodzi do wypadków związanych z tym, że piesi są słabo widoczni dla kierowców. W tym roku łódzka policja we współpracy z urzędem marszałkowskim chce podejść do sprawy nowatorsko.