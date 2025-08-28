Samochód dachował na autostradzie, trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie skierniewickim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż za miejscem obsługi podróżnych Bolimów w kierunku Łodzi. Jak przekazał nam młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn volkswagen passat zjechał z jezdni i dachował.

Służby początkowo informowały, że w aucie były cztery osoby. Okazało się jednak, że były trzy osoby, wszystkie zostały ranne.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował jednego z poszkodowanych do szpitala w Łodzi. Dwie pozostałe osoby trafiły do szpitala w Skierniewicach.

Koniec utrudnień

Autostrada A2 w miejscu wypadku była zablokowana przez około godzinę. Jak przekazał nam po godzinie 17 asp. Piliński, jezdnia jest już przejezdna.

Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja.