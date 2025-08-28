Logo strona główna
Łódź

Samochód dachował na autostradzie, trzy osoby ranne

Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie skierniewickim
Źródło: Google Earth
Trzy osoby zostały poszkodowane po dachowaniu samochodu na autostradzie A2 na wysokości Skierniewic (woj. łódzkie). Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po około godzinie droga jest znowu przejezdna.

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż za miejscem obsługi podróżnych Bolimów w kierunku Łodzi. Jak przekazał nam młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn volkswagen passat zjechał z jezdni i dachował.

Służby początkowo informowały, że w aucie były cztery osoby. Okazało się jednak, że były trzy osoby, wszystkie zostały ranne.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował jednego z poszkodowanych do szpitala w Łodzi. Dwie pozostałe osoby trafiły do szpitala w Skierniewicach.

Koniec utrudnień

Autostrada A2 w miejscu wypadku była zablokowana przez około godzinę. Jak przekazał nam po godzinie 17 asp. Piliński, jezdnia jest już przejezdna.

Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock.com

