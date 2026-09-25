Łódź 14-latek wiózł samochodem matkę i 8-letniego brata. Nie pierwszy raz Oprac. Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Skierniewicach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Do zdarzenia doszło 24 września na jednej z dróg na terenie powiatu skierniewickiego. Policjanci ruchu drogowego zauważyli samochód osobowy poruszający się bez włączonych świateł. Dodatkowo pojazd jechał bardzo wolno, a jego sposób poruszania się był nietypowy.

Za kierownicą 14-latek, w środku matka i 8-latek

Jak informuje w komunikacie skierniewicka policja, na widok radiowozu kierujący zjechał na pobocze, a funkcjonariusze podjęli interwencję. "Za kierownicą siedział 14-letni chłopiec. Na fotelu pasażera znajdowała się jego 44-letnia matka, natomiast na tylnym siedzeniu podróżował 8-latek. Podczas rozmowy z policjantami kobieta oświadczyła, że chciała pokazać synowi, jak prowadzi się samochód. Jak wynikało z jej relacji, nie był to pierwszy raz, kiedy 14-latek kierował autem. Kobieta stwierdziła, że chłopiec kierował już wcześniej, a skoro potrafi to robić, pozwoliła mu ponownie usiąść za kierownicą. Takie tłumaczenie nie ma jednak nic wspólnego z bezpieczeństwem na drodze" - relacjonuje KMP w Skierniewicach. Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie 44-letniej kobiety za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osoby niemającej wymaganych uprawnień. Kobiece grozi grzywna, a 14-latkiem zajmie się sąd rodzinny.