– W ostatnią niedzielę poranną sumę, a także późniejszą mszę świętą tego dnia, prowadzili już kapłani z sąsiednich parafii. A nasz proboszcz pożegnał się z nami w minioną środę podczas wieczornej nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – relacjonuje w rozmowie z Onetem spotkana w Rzejowicach parafianka. – Opowiedział o swoich problemach psychicznych, które musi przezwyciężyć i uspokajał, że nie trafia do ośrodka zamkniętego. Ma wrócić do nas za miesiąc albo dwa i będzie się w tym czasie modlił za całą naszą wieś.