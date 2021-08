Rolnicy blokują drogę i czekają na premiera. Protest ma trwać "przynajmniej 48 godzin"

- Sytuacja rolników jest krytyczna, sprzedajemy produkty rolne poniżej kosztów produkcji. W tym czasie politycy przyznają sobie podwyżki - grzmiał Michał Kołodziejczak z Agrounii, która zorganizowała blokadę drogi krajowej numer 12 pod Piotrkowem Trybunalskim (woj. łódzkie). - Będziemy tu do skutku, co najmniej 48 godzin, dopóki ktoś na poważnie nie pochyli się nad naszymi problemami - zapowiadają protestujący.

Protest rozpoczął się w środę o godzinie 8. W miejscowości Rękoraj pojawiła się grupa rolników, która zablokowała przejazd drogą krajową numer 12. - Spotykamy się tutaj w środku żniw, niech to będzie najlepszym sygnałem tego, jak jesteśmy zdesperowani, w jak trudnej sytuacji jesteśmy - mówił chwilę po rozpoczęciu blokady lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

Zapowiedział, że w ciągu najbliższych godzin przyjeżdżać będą rolnicy z całej Polski. - Zostaniemy tutaj co najmniej 48 godzin. Będziemy się zmieniać, ale nie pozwolimy na to, żeby dłużej nas ignorowano - zaznaczał Kołodziejczak.

Wskazywał, że oszukał ich m.in. prezydent Andrzej Duda - w opinii lidera protestujących - miał on być "obrońcą polskiej wsi", a stał się "obrońcą klasy politycznej". Skrytykował też polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz partii opozycyjnych, które - jak mówił na blokadzie Michał Kołodziejczak - też "chcą zarabiać więcej, zamiast pomagać rolnikom".

Duże utrudnienia

Zgodę na zorganizowanie protestu organizatorzy - jak przekazują - dostali dopiero we wtorek. Wcześniej na manifestację nie zgodził się wójt gminy Moszczenica, na terenie której leży Rękoraj.

- Jadący trasą Łódź Piotrków –Trybunalski (bądź w przeciwnym kierunku), powinni korzystać z autostrady A1, co pozwoli uniknąć poważnych opóźnień w podróży. Kierowców będzie wspierała policja, która pojawi się m.in. na węźle Piotrków Trybunalski Południe i będzie kierowała ruchem - mówi Zalewski.

- Jadący od strony Łodzi DK12 lub autostradą A1 w stronę Tomaszowa Mazowieckiego, powinni od węzła Tuszyn dojechać autostradą A1 do węzła Piotrków Trybunalski Południe, gdzie będą mogli zawrócić i kontynuować podróż drogą ekspresową S8 - dodaje rzecznik GDDKiA w Łodzi.

- Przepraszamy kierowców. Wiemy, że utrudnienia będą duże. Ale to nie my jesteśmy waszymi wrogami. Wszystko przez polityków, którzy działają na szkodę polskiej wsi - zaznaczał Kołodziejczak.

Czekają na premiera

Protestujący rolnicy zaznaczają, że cena świń spada, rolnicy muszą dokładać do produkcji - a wszystko przez, zdaniem lidera Agrounii, nieskuteczną walkę z ASF:

- Premier turysta jeździ po kraju. Nie odpowiada na pisma Agrounii. Udaje, że nie widzi problemu. Jesteśmy gotowi do spotkania z premierem. Kolejny raz wzywamy go do rozmów - mówił działacz.