Zasnął za kierownicą, uderzył w ciężarówkę, a ta wpadła na ogrodzenie

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 5 rano. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie radomszczańskiej komendy, do zdarzenia doszło, bo 43-latek jadący osobowym mercedesem zasnął za kierownicą. "Mimo olbrzymich zniszczeń w pojazdach, żaden z uczestników nie odniósł obrażeń ciała skutkujących hospitalizacją. Mężczyźni byli trzeźwi, co potwierdziło przeprowadzone przez policjantów badanie . Na sprawcę kolizji funkcjonariusze nałożyli mandat karny" - czytamy w komunikacie, pod którym podpisał się rzecznik komendy powiatowej w Radomsku, aspirant Dariusz Kaczmarek.

Igranie ze śmiercią

Z opublikowanych kilka lat temu badań przeprowadzonych przez brytyjski zespół z Uniwersytetu Oxford we współpracy z Królewskim Stowarzyszeniem na rzecz zdrowia publicznego (ang. Royal Society for Public Health) wynika, że niedosypianie prowadzi nie tylko podnosi ryzyko zachorowania na raka, choroby układu krążeniowego, rozwoju zaburzeń psychicznych czy też otyłości, ale wpływa na organizm równie negatywnie jak alkohol.

Badacze dowiedli, że po 17 godzinach bez snu nasza czujność spada do poziomu adekwatnego w sytuacji, wypijemy dość alkoholu aby w wydychanym powietrzu mieć 0,5 promila. Po dobie bez snu doprowadzamy organizm do stanu analogicznego do wypicia takiej ilości alkoholu, aby alkomat wskazał stężenie na poziomie od 0,8 do 1 promila.