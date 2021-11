Radio Łódź. Poseł Krzysztof Piątkowski (PO) zawiadomi prokuraturę ws. powołania Arkadiusza Paluszkiewicza na prezesa rozgłośni

Po naszym artykule prezes Arkadiusz Paluszkiewicz przekazał pracownikom, że był to "audyt". Stwierdził, że jest upoważniony do zlecenia audytu "w każdym czasie i w każdej formie, bez konieczności informowania o tym pracowników". Przekonywał, że procedura jest zgodna z prawem. Równolegle podjął kroki w kierunku zwolnienia redaktor Małgorzaty Warzechy, która o zajściu opowiedziała przed naszą kamerą.

Do sytuacji w rozgłośni we wtorek odniósł się poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski.

Poseł: rozgłośnia ma być tubą propagandową PiS

Uznał on, że podejmowane przez zarząd działania zmierzają do tego, żeby z rozgłośni uczynić "tubę propagandową Prawa i Sprawiedliwości". Ocenił przy tym, że - według jego wiedzy - prezes Paluszkiewicz mógł zostać powołany w kwietniu z naruszeniem prawa.

Zdaniem Krzysztofa Piątkowskiego mogło dojść do przestępstwa polegającego na działaniu przeciwko interesowi publicznemu poprzez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Polski kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do trzech lat pozbawienia wolności.

Prokuratura wyjaśnia zdarzenia z siedziby Radia Łódź

Okoliczności wspomnianych zdarzeń, do których doszło 24 października w siedzibie Radia Łódź, wyjaśnia prokuratura dla Łodzi-Śródmieścia. Działania rozpoczęła po zawiadomieniu złożonym przez redaktor Małgorzatę Warzechę. Śledczy sprawdzają, czy w redakcji mogło dojść do przestępstwa polegającego na bezprawnym uzyskaniu informacji. Za to przestępstwo grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.