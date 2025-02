Podrabiali detergenty piorące. Nie płacili akcyzy

Zatrzymano 5 osób, w tym założyciela i jednocześnie szefa gangu. - Zabezpieczono ponad 9 tys. butelek z płynem do prania oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, ponad 20 tysięcy litrów płynu do prania, 28 ton proszku do prania, a także etykiety i opakowania z zastrzeżonymi znakami towarowymi jednej z popularnych marek produkujących chemię gospodarczą - przekazała rzeczniczka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska.