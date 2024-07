Dwoje dwuletnich dzieci w szpitalu po zderzeniu aut

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w Nieborowie pod Łowiczem. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letnia kobieta wyjechała z drogi podporządkowanej i doprowadziła do zderzenia z autem kierowanym przez 34-letniego mężczyznę, który jechał z dwójką małych dzieci - mówi nadkomisarz Urszula Szymczak z łowickiej komendy powiatowej. W zdarzeniu ucierpiała też pasażerka 32-latki.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 70 z aleją Lipową w Nieborowie. - Drogą podporządkowaną, od strony Nieborowa jechał osobowy opel kierowany przez 32-letnią kobietę, która podróżowała z 56-letnią pasażerką. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że to z jej winy doszło do wypadku, bo włączyła się do ruchu w taki sposób, że nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu osobowemu volkswagenowi, który jechał drogą krajową nr 70 od strony autostrady A2 - opowiada nadkom. Szymczak.