Psy zamknięte w mieszkaniu od trzech tygodni, a właścicielka wyjechała. "To była dla nich gehenna"

Do tej dramatycznej sytuacji doszło 21 lipca. Wówczas do pełnomocniczki burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego zadzwonił telefon. Kobieta usłyszała słowa, które zmroziły jej krew w żyłach. "Pani Kasiu dwa psy w mieszkaniu, same do trzech tygodni, właścicielka na wakacjach nad morzem". Katarzyna Rezler nie zastanawiała się nawet sekundy co zrobić, zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze na miejscu byli już po 40 minutach.