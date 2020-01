Najpierw zamykają, potem wyburzą. Nowa faza budowy autostrady A1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dzisiaj zamyka sześć wiaduktów nad budowaną od nowa autostradą A1. Za tydzień mają one zostać wyburzone.

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą odcinka od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Zachód.

Maciej Zalewski informuje, że zamknięcie i późniejsze wyburzenie obiektów jest konieczne, bo są one w złym stanie technicznym.

- Nie odpowiadają one obecnym standardom i parametrom technicznym. W ich miejsce wybudowane będą nowe, o większej nośności, z oddzielnym ciągiem pieszo-rowerowym, znacznie bezpieczniejsze od zamykanych - podkreśla Zalewski.

Stare wiadukty zostaną teraz przygotowane do wyburzenia. Drogowcy usuną z nich bariery, ewentualne oświetlenie, instalacje. Zerwą też warstwę bitumiczną z jezdni). Wyburzenia zaplanowano na następny weekend - 18 i 19 stycznia.

Kierowcy, którzy dotąd korzystali z przeznaczonych do wyburzenia obiektów będą mogli korzystać teraz z dwóch dróg zastępczych: Dąbrówka - Mąkoszyn i Brzoza - Kamocin, na których funkcjonują przejazdy pod autostradą A1.

- Pierwszych kilkudziesięciominutowych zatrzymań ruchu należy spodziewać się już w piątek 17 stycznia ok. godz. 16:00 - 17:00, podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu. Przewidywany czas przywrócenia ruchu na autostradzie to poniedziałek 20 stycznia ok. godz. 6:00 - 7:00 - informuje Maciej Zalewski z GDDKiA.