Czekają na medale od prezydenta. Tusk: ponad 800 nie doczekało
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony w 1960 roku jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go prezydent na wniosek wojewodów.
Teraz jednak tempo rozpatrywania wniosków miało znacząco zwolnić. Według ustaleń Onetu na przełomie października i listopada na biurku Karola Nawrockiego zalegały ponad cztery tysiące takich wniosków tylko z samego województwa łódzkiego, czekających na podpis prezydenta.
W korespondencji z reporterem tvn24.pl, Tobiasz Puchalski, dyrektor Biura Wojewody i rzecznik prasowy potwierdził te dane.
"Ostatnia rozpatrzona przez Kancelarię Prezydenta RP sprawa została wysłana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 19 maja 2025 r. a rozpatrzona 30.10.2026 r. Z przykrością informujemy, że 89 osób z województwa łódzkiego nie doczekało się przyznania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta RP" - przekazał Tobiasz Puchalski w korespondencji z reporterem tvn24.pl.
Tego samego dnia, po publikacji Onetu, w serwisie X premier Donald Tusk napisał, że "ponad 800 [seniorów - red.] nie doczekało" się decyzji prezydenta.
"Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!" - napisał na X Tusk.
"Tusk liczy medale, a seniorzy liczą lata w kolejkach"
Na wpis Tuska zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
"Premier Donald Tusk liczy medale, a Seniorzy liczą miesiące i lata w kolejkach do lekarzy. Od sierpnia 2025 r. nadano 100 tys. medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Na zabiegi refundowane przez NFZ, za rządów Tuska, pacjenci czekają latami" - napisał Leśkiewicz. Jak podkreślił, "dziś Seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno". Ocenił przy tym, że "liczba nadanych medali za długoletnie pożycie rośnie z tygodnia na tydzień".
"Liczby mówią same za siebie"
Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiadająca za nadzór nad Biurem Odznaczeń i Nominacji, opublikowała 13 listopada wpis na X, w którym poinformowała, że od chwili objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki nadał 97 170 Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
"W październiku było ich 12 564" - napisała. Winą za opóźnienie obarczyła poprzednią administrację.
"Niektórzy w dalszym ciągu, nie zważając na powstałe na długo przed tą prezydenturą opóźnienia, oskarżają Prezydenta i Kancelarię o opieszałość, ale liczby mówią same za siebie" - napisała.
Według statystyk publikowanych przez kancelarię prezydenta, Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest najczęściej przyznawanym odznaczeniem w Polsce. Jako jedyny jest co miesiąc podawany w tysiącach - zarówno za prezydentury Karola Nawrockiego, jak i podczas obu kadencji Andrzeja Dudy.