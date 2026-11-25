Krótka wymiana zdań między Nawrocki i Tuskiem w Pałacu Prezydenckim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony w 1960 roku jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go prezydent na wniosek wojewodów.

Teraz jednak tempo rozpatrywania wniosków miało znacząco zwolnić. Według ustaleń Onetu na przełomie października i listopada na biurku Karola Nawrockiego zalegały ponad cztery tysiące takich wniosków tylko z samego województwa łódzkiego, czekających na podpis prezydenta.

W korespondencji z reporterem tvn24.pl, Tobiasz Puchalski, dyrektor Biura Wojewody i rzecznik prasowy potwierdził te dane.

Medal prezydencki za długoletnie pożycie małżeńskie Źródło zdjęcia: Wojtek Laski

"Ostatnia rozpatrzona przez Kancelarię Prezydenta RP sprawa została wysłana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 19 maja 2025 r. a rozpatrzona 30.10.2026 r. Z przykrością informujemy, że 89 osób z województwa łódzkiego nie doczekało się przyznania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta RP" - przekazał Tobiasz Puchalski w korespondencji z reporterem tvn24.pl.

Tego samego dnia, po publikacji Onetu, w serwisie X premier Donald Tusk napisał, że "ponad 800 [seniorów - red.] nie doczekało" się decyzji prezydenta.

Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji Prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało. Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 25, 2026 Rozwiń

"Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!" - napisał na X Tusk.

"Tusk liczy medale, a seniorzy liczą lata w kolejkach"

Na wpis Tuska zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Premier Donald Tusk liczy medale, a Seniorzy liczą miesiące i lata w kolejkach do lekarzy. Od sierpnia 2025 r. nadano 100 tys. medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Na zabiegi refundowane przez NFZ, za rządów Tuska, pacjenci czekają latami" - napisał Leśkiewicz. Jak podkreślił, "dziś Seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno". Ocenił przy tym, że "liczba nadanych medali za długoletnie pożycie rośnie z tygodnia na tydzień".

Premier @donaldtusk liczy medale, a Seniorzy liczą miesiące i lata w kolejkach do lekarzy.



Od sierpnia 2025 r. nadano 100 tys. medali za długoletnie pożycie małżeńskie.



Na zabiegi refundowane przez NFZ, za rządów Tuska, pacjenci czekają latami.



Dziś Seniorzy potrzebują… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 25, 2026 Rozwiń

"Liczby mówią same za siebie"

Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiadająca za nadzór nad Biurem Odznaczeń i Nominacji, opublikowała 13 listopada wpis na X, w którym poinformowała, że od chwili objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki nadał 97 170 Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

"W październiku było ich 12 564" - napisała. Winą za opóźnienie obarczyła poprzednią administrację.

Od chwili objęcia urzędu Prezydent @NawrockiKn nadał 97 170 Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W październiku było ich 12 564.



A tylko w tym tygodniu Pan Prezydent uhonorował 2 806 obchodzących złote gody małżonków z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,… https://t.co/NRw7XiDvz4 pic.twitter.com/2L1jAdCc3e — Agnieszka Jędrzak (@ajedrzak) November 13, 2026 Rozwiń

"Niektórzy w dalszym ciągu, nie zważając na powstałe na długo przed tą prezydenturą opóźnienia, oskarżają Prezydenta i Kancelarię o opieszałość, ale liczby mówią same za siebie" - napisała.

Według statystyk publikowanych przez kancelarię prezydenta, Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest najczęściej przyznawanym odznaczeniem w Polsce. Jako jedyny jest co miesiąc podawany w tysiącach - zarówno za prezydentury Karola Nawrockiego, jak i podczas obu kadencji Andrzeja Dudy.