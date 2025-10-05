Zderzenie na A2, utrudnienia w kierunku Warszawy

Do kolizji doszło w niedzielę po godzinie 13 Źródło: tvn24.pl

Jak czytamy w komunikacie Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, doszło do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Utrudnienia

W związku z trwającą na miejscu pracą służb, wyłączony został ruch prawym pasem arterii w kierunku Warszawy.

Kierowcy jadący autostradą A2 w kierunku wschodnim informowani są o utrudnieniach poprzez komunikaty wyświetlane na tablicach autostradowych.

Utrudnienia na autostradzie mają potrwać do godziny 15.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Źródło: Svitlana Kucherenko, tvn24.pl

