Zderzenie na A2, utrudnienia w kierunku Warszawy

Jak czytamy w komunikacie Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, doszło do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym.
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Utrudnienia
W związku z trwającą na miejscu pracą służb, wyłączony został ruch prawym pasem arterii w kierunku Warszawy.
Kierowcy jadący autostradą A2 w kierunku wschodnim informowani są o utrudnieniach poprzez komunikaty wyświetlane na tablicach autostradowych.
Utrudnienia na autostradzie mają potrwać do godziny 15.
Autorka/Autor: bż/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Svitlana Kucherenko, tvn24.pl