Scoobie miał trafić do schroniska. Został znaleziony w lesie. Właściciele złożyli skargę na policjantów

Kilka dni trwały poszukiwania psa o imieniu Scoobie, który wyszedł z posesji w Łyszkowicach pod Łowiczem (woj. łódzkie) i ślad po nim zaginął. Odnalazł się na jednej ze stacji benzynowych, z której radiowozem zabrali go policjanci i mieli zawieźć do schroniska. Jak się okazało, pies nigdy tam nie trafił. Skargę na mundurowych złożyli właściciele psa, sprawą zajmuje się też prokuratura.

Scoobie - jak mówią jego właściciele - jest spokojnym i łagodnym psem. Zniknął w piątek (28 czerwca wieczorem). Pan Janusz wraz z żoną szukali go, przeczesując okoliczne lasy i łąki, niestety bezskutecznie. W mediach społecznościowych pojawił się apel o pomoc w odnalezieniu Scoobiego, umieszczono w nim zdjęcie czworonoga wraz z numerami telefonów do właścicieli. W poszukiwania psa zaangażowało się też Stowarzyszenie Animal SOS z Łowicza, które wydrukowało plakaty z zaginionym psem.

Pies pojawił się na stacji benzynowej

24 godziny później właściciele czworonoga otrzymali informację, że pies został zabrany przez policję z Łowicza ze stacji benzynowej w Łyszkowicach. Według pracowników stacji, policjanci mieli zabrać Scoobiego radiowozem do schroniska dla zwierząt w Łowiczu. Ale czworonóg nigdy tam nie dotarł. Pies cały czas przebywał w lesie, a znalazł go przypadkowy mężczyzna, który rozpoznał go z ogłoszenia zawieszonego na przystanku i zadzwonił pod podany numer. - Pies leżał, był wycieńczony i głodny - opisuje w rozmowie z tvn24.pl pan Janusz. Dodaje, że złożył skargę do komendanta policji w Łowiczu na działanie policjantów. Doniesie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy złożyło też Stowarzyszenie Animal SOS. - Złożyliśmy zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień funkcjonariuszy poprzez działanie niezgodne z prawem - czyli zabranie psa do radiowozu, który nie jest przystosowany do transportu zwierząt, niezawiadomieniu schroniska - ustawa wyraźnie mówi, że każde zwierzę ma być przekazane schronisku i niezawiadomienie schroniska o ucieczce psa - wylicza Jolanta Wojciechowska ze Stowarzyszenia SOS.