Huk w centralnej Polsce. Wojsko wyjaśnia
W związku z kolejnymi rosyjskimi uderzeniami na cele w centralnej części Ukrainy w godzinach porannych w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło operowanie lotnictwo wojskowe.
Działania miały charakter prewencyjny i były związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie na około pół godziny wstrzymały działalność. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało następnie o zakończeniu operacji.
Poranny alert RCB Dowództwa Operacyjnego
"Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy" - wytłumaczono w komunikacie.
"Działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa.. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano.