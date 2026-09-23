Łódź Huk w centralnej Polsce. Wojsko wyjaśnia Oprac. Damian Nowicki |

Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała samoloty, jest alert RCB Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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W związku z kolejnymi rosyjskimi uderzeniami na cele w centralnej części Ukrainy w godzinach porannych w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło operowanie lotnictwo wojskowe.

Działania miały charakter prewencyjny i były związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie na około pół godziny wstrzymały działalność. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało następnie o zakończeniu operacji.

Poranny alert RCB Dowództwa Operacyjnego

"Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy" - wytłumaczono w komunikacie.

"Działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa.. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano.