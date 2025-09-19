Traktor na autostradowej skarpie. Pijany traktorzysta próbował uciec

Do zdarzenia doszło w Koluszkach Źródło: tvn24.pl

Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 17:38 w miejscowości Kruszyn w powiecie łódzkim wschodnim. - Traktorzysta próbował zjechać z pola na autostradę i zawisł na skarpie przy autostradzie A1 w kierunku Gdańska - poinformowała aspirant Aneta Kotynia, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.

Zanim traktor zawisł, traktorzysta przejechał przez ogrodzenie oddzielające autostradę od pozostałego obszaru. Tak przynajmniej wynika z informacji, które przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Traktorzysta był pijany Źródło: KPP Koluszki

Traktorzysta został zatrzymany

Policja informuje, że traktorzysta oddalił się z miejsca zdarzenia, ale daleko nie uciekł. Badanie wykazało, że jest kompletnie pijany - miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat więzienia.

Zdarzenie nie utrudniło ruchu na autostradzie A1.

