Traktor na autostradowej skarpie. Pijany traktorzysta próbował uciec

Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 17:38 w miejscowości Kruszyn w powiecie łódzkim wschodnim. - Traktorzysta próbował zjechać z pola na autostradę i zawisł na skarpie przy autostradzie A1 w kierunku Gdańska - poinformowała aspirant Aneta Kotynia, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.
Zanim traktor zawisł, traktorzysta przejechał przez ogrodzenie oddzielające autostradę od pozostałego obszaru. Tak przynajmniej wynika z informacji, które przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.
Traktorzysta został zatrzymany
Policja informuje, że traktorzysta oddalił się z miejsca zdarzenia, ale daleko nie uciekł. Badanie wykazało, że jest kompletnie pijany - miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat więzienia.
Zdarzenie nie utrudniło ruchu na autostradzie A1.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Koluszki