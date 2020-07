16-latka zabita na oczach bliskich. "Ponad 20 ran kłutych"

Do zdarzenia doszło ok. godz. 14 na terenie jednej z posesji w Dzierzgowie. Dziewczyna kosiła trawę, kiedy niespodziewanie podszedł do niej mężczyzna i ugodził ją nożem. - 16-letnia dziewczyna doznała ponad 20 ran kłutych. To właśnie one doprowadziły do jej zgonu - powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.