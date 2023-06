32-latek postrzelony na terenie myjni samochodowej nie żyje. Prokuratura zmienia zarzuty dla podejrzanych

O zmianie zarzutów dla podejrzanego 45-latka, poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Podejrzany, który jest tymczasowo aresztowany, został we wtorek, 7 czerwca, doprowadzony do prokuratury.

- Dzisiaj do Prokuratury Okręgowej w Łodzi doprowadzony został tymczasowo aresztowany 45-latek - który - jak wynika z zebranych dowodów, oddawał strzały z broni palnej. Usłyszał zarzuty dotyczące udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zabójstwa 32-latka. Kolejnemu doprowadzonemu z aresztu, 25-letniemu mężczyźnie, także został zmodyfikowany zarzut. Aktualnie podejrzany jest o udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, następstwem, której była śmierć 32-latka. Zmiana skutkuje zaostrzeniem granic odpowiedzialności, aktualnie 25-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzję co do pozostałych podejrzanych podejmowane będą prawdopodobnie w najbliższych dniach. Śledztwo w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy - przekazał prokurator Kopania.