Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków

Napad na kobietę w centrum Łodzi. Policja szuka świadków Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagranie ze zdarzenia opublikował serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Jak czytamy w opisie filmu, miało do niego dojść 14 września chwilę przed godziną 22 przy ulicy Kopcińskiego 34.

O postępowaniu w sprawie napaści na obywatelkę Białorusi informowała tvn24.pl w poniedziałek Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

- Ofiarą jest 48-letnia kobieta, obywatelka Białorusi, którą sprawca zaatakował, kiedy wchodziła do klatki schodowej w budynku - powiedziała Sowińska.

Przestępca chwycił kobietę od tyłu, ale ofiara napadu zaczęła się bronić. To spłoszyło sprawcę. Uciekł, a świadek zdarzenia natychmiast powiadomił policję. Zaraz po zdarzeniu nie udało się go odnaleźć.

- Przy udziale tłumacza, który wspierał pokrzywdzoną podczas przesłuchania, kobieta złożyła doniesienie i wszczęliśmy w tej sprawie postępowanie o naruszenie jej nietykalności cielesnej - wyjaśniła Sowińska.

Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Napastnik po kilkunastu sekundach uciekł Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Poszukiwanie świadków

Policjantka dodała, że na tym etapie nic nie wskazuje, żeby do przestępstwa doszło na tle rabunkowym, seksualnym bądź narodowościowym. Zabezpieczono nagranie z lokalnego monitoringu, jak też nagrania z innych kamer ulicznych i komunikacji miejskiej na trasie, którą pokrzywdzona poruszała się wcześniej.

Policja prosi o zgłoszenie się osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości napastnika lub były świadkami zdarzenia 14 września po godz. 22 w rejonie ul. Kopcińskiego między Parkiem 3 Maja i ul. Narutowicza albo widziały uciekającego mężczyznę.

Na informacje w tej sprawie czekają policjanci z I Komisariatu Policji KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 pod całodobowymi telefonami 47-841-14-00 47-841-14-01.

OGLĄDAJ: TVN24 HD