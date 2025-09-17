Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków

Nagranie ze zdarzenia opublikował serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Jak czytamy w opisie filmu, miało do niego dojść 14 września chwilę przed godziną 22 przy ulicy Kopcińskiego 34.
O postępowaniu w sprawie napaści na obywatelkę Białorusi informowała tvn24.pl w poniedziałek Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
- Ofiarą jest 48-letnia kobieta, obywatelka Białorusi, którą sprawca zaatakował, kiedy wchodziła do klatki schodowej w budynku - powiedziała Sowińska.
Przestępca chwycił kobietę od tyłu, ale ofiara napadu zaczęła się bronić. To spłoszyło sprawcę. Uciekł, a świadek zdarzenia natychmiast powiadomił policję. Zaraz po zdarzeniu nie udało się go odnaleźć.
- Przy udziale tłumacza, który wspierał pokrzywdzoną podczas przesłuchania, kobieta złożyła doniesienie i wszczęliśmy w tej sprawie postępowanie o naruszenie jej nietykalności cielesnej - wyjaśniła Sowińska.
Poszukiwanie świadków
Policjantka dodała, że na tym etapie nic nie wskazuje, żeby do przestępstwa doszło na tle rabunkowym, seksualnym bądź narodowościowym. Zabezpieczono nagranie z lokalnego monitoringu, jak też nagrania z innych kamer ulicznych i komunikacji miejskiej na trasie, którą pokrzywdzona poruszała się wcześniej.
Policja prosi o zgłoszenie się osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości napastnika lub były świadkami zdarzenia 14 września po godz. 22 w rejonie ul. Kopcińskiego między Parkiem 3 Maja i ul. Narutowicza albo widziały uciekającego mężczyznę.
Na informacje w tej sprawie czekają policjanci z I Komisariatu Policji KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 pod całodobowymi telefonami 47-841-14-00 47-841-14-01.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie