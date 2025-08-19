Właściciele się wyprowadzili, Lucynka została w mieszkaniu

Porzuconych zwierząt w wakacje jest więcej. Do schroniska w Krakowie dziennie trafia nawet 30 zwierząt Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Policjanci dostali zgłoszenie o kotce zamkniętej w mieszkaniu bez dostępu do jedzenia i wody w poniedziałek rano. - Potwierdzili, że w mieszkaniu znajdowało się zaniedbane zwierzę, następnie złapali je i przekazali Animal Patrolowi – poinformował Maksymilian Jasiak z Biura Prasowego KMP w Łodzi.

Jak dodał policjant, trwa ustalanie tożsamości właściciela kotki i okoliczności zdarzenia.

Schronisko zapowiada adopcję

W łódzkim schronisku, gdzie trafiła kotka, nadano jej imię Lucynka. "Właściciele się wyprowadzili, a kotkę zostawili w zamkniętym mieszkaniu bez dostępu do jedzenia i wody" – piszą przedstawiciele placówki.

Kotka ma około trzech lat i waży 2,6 kg. Nie była zachipowana.

Schronisko przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Ochronie Zwierząt porzucenie zwierzęcia jest formą znęcania się, za co grozi do trzech lat więzienia.

"Kotka po zakończeniu kwarantanny i przejściu obsługi weterynaryjnej będzie szukała odpowiedzialnego domu" – podkreślają tymczasowi opiekunowie.