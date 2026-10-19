Tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby. Cel spotkania był zupełnie inny
Do zdarzenia doszło w piątek w lesie w okolicach Rzgowa. Policjanci ustalili, że może tam dojść do ustawki pseudokibiców. Po przybyciu na miejsce zauważyli samochody wjeżdżające do lasu oraz grupę mężczyzn w trakcie rozgrzewki.
- Szybka i zdecydowana interwencja pozwoliła zabezpieczyć teren oraz opanować sytuację, zanim doszło do zaplanowanej bójki. Policjanci zastali trzy pojazdy i wylegitymowali 16 mężczyzn w wieku od 19 do 45 lat. Ich wygląd oraz posiadane przedmioty wskazywały na przynależność do środowiska pseudokibiców - przekazała nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
To rękawice ochronne do walk wręcz oraz odzież kibicowska, w tym koszulki w barwach klubów piłkarskich.
- Mężczyźni tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby - dodała nadkomisarz Machnik.
Podczas kontroli okazało się, że jeden z mężczyzn był poszukiwany przez prokuraturę w Legnicy. 35-latek został zatrzymany.