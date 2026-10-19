Łódź Tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby. Cel spotkania był zupełnie inny Oprac. Michał Malinowski |

Łódź. Policjanci udaremnili ustawkę pseudokibiców Źródło zdj. gł.: KWP w Łodzi

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Do zdarzenia doszło w piątek w lesie w okolicach Rzgowa. Policjanci ustalili, że może tam dojść do ustawki pseudokibiców. Po przybyciu na miejsce zauważyli samochody wjeżdżające do lasu oraz grupę mężczyzn w trakcie rozgrzewki.

- Szybka i zdecydowana interwencja pozwoliła zabezpieczyć teren oraz opanować sytuację, zanim doszło do zaplanowanej bójki. Policjanci zastali trzy pojazdy i wylegitymowali 16 mężczyzn w wieku od 19 do 45 lat. Ich wygląd oraz posiadane przedmioty wskazywały na przynależność do środowiska pseudokibiców - przekazała nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Policjanci udaremnili ustawkę pseudokibiców Źródło zdjęcia: KWP w Łodzi

To rękawice ochronne do walk wręcz oraz odzież kibicowska, w tym koszulki w barwach klubów piłkarskich.

- Mężczyźni tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby - dodała nadkomisarz Machnik.

Policjanci udaremnili ustawkę pseudokibiców Źródło zdjęcia: KWP w Łodzi

Podczas kontroli okazało się, że jeden z mężczyzn był poszukiwany przez prokuraturę w Legnicy. 35-latek został zatrzymany.