Przejechali pod prąd przez przejazd kolejowy. Nagranie

Policyjne postępowanie

Nagranie ze zdarzenia dotarło już do łódzkiej drogówki. - Po pierwsze doszło tutaj do naruszenia obowiązku jazdy prawostronnej, za co grozi mandat od 20 złotych do 3 tysięcy złotych i sześć punktów karnych. Po drugie doszło do wjazdu na przejazd kolejowy przy zapalonym sygnalizatorze czerwonym oraz niepodniesionymi do końca rogatkami, tutaj taryfikator przewiduje mandat karny dwa tysiące złotych i 15 punktów karnych. Jeśli to kolejny raz, kiedy kierowca zachował się w ten sposób i doszło do recydywy możemy mówić o mandacie nawet cztery tysiące złotych - przekazał w rozmowie z tvn24.pl mł. asp. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Sprawą obu kierowców zajmuje się Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.