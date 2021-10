Karolina zginęła od ciosów nożem, na oczach rodziny. Ruszył proces po zabójstwie 16-latki

Zginęła na oczach bliskich

Rozstanie i pogróżki

Tomasz Szczepanek z łódzkiej prokuratury okręgowej zaznaczył, że oskarżony w czasie prokuratorskiego śledztwa konsekwentnie korzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Na żadnym etapie nie przyznał się do winy i nie ustosunkował się do zarzutów.

Tragedia na oczach rodziny

- Nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, ale wszyscy ludzie, którzy mają do czynienia z tymi substancjami, mówią, że jest to najgorsze g***o, jakie może być. Robi z mózgu taką watę, że człowiek przestaje być człowiekiem – mówił ojciec mężczyzny.

- Nigdy nie wykazywał do nas żadnej agresji - mówili. I podkreślali: - My nie chcemy naszego syna wybielać, bo nie o to chodzi. To jest przekaz dla innych rodziców, którzy nas słuchają, żeby nigdy nie zostawiali swoich dzieci samych z ich problemami, bo każda walka jest do wygrania. My swoją walkę, niestety, przegraliśmy, ale inni mogą wygrać. Tylko trzeba robić wszystko, żeby te dzieci ratować. Chodzi o dopalacze, to powoduje w mózgu takie zmiany, których się nie da później wyleczyć.