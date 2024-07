Do zatrzymania auta przystosowanego do przewozu produktów farmaceutycznych doszło podczas prowadzonej przez łódzką KAS kontroli drogowej przewozu towarów objętych monitorowaniem (SENT). "Analiza przekazanej przez przewoźnika specyfikacji przewożonych leków wykazała, że w transporcie jadącym do Niemiec mogą znajdować się produkty lecznicze zagrożone brakiem dostępności na terytorium Polski. Wywóz tego typu produktów farmaceutycznych jest uzależniony od zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) i co do zasady niedozwolony" – wyjaśniła rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Agnieszka Majchrzak w komunikacie opublikowanym na stronie Izby.