W czwartek, około godziny 9.30, strażacy otrzymali zgłoszenie o rozwiniętym pożarze mieszkania na trzecim piętrze w budynku przy ulicy Legionów.

Jak podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, 79-letni lokator najprawdopodobniej doprowadził do zaprószenia ognia. Mężczyzna sam wydostał się z mieszkania, natomiast z klatki schodowej ewakuowali już go strażacy.

Poszkodowana została również policjantka, która próbowała ewakuować mężczyznę przed przyjazdem strażaków.

- Policjantka zauważyła osuwającą się na podłogę osobę. Sprowadziła ją piętro niżej, a następnie wróciła z drugim policjantem na górę, żeby sprawdzić, czy nie ma tam kolejnych osób. W trakcie schodzenia na dół sama straciła przytomność. Trafiła do szpitala - przekazała aspirant Kamila Sowińska z KMP Łódź.

Z budynku ewakuowało się wcześniej 12 mieszkańców. Na miejscu działało osiem zastępów straży pożarnej. Jak podali strażacy, sytuacja jest już opanowana.

