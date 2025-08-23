Służby zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ulicy Waryńskiego w Łodzi odebrały w piątek przed godziną 20. Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej.
- Z mieszkania na czwartym piętrze ewakuowano pięć osób - poinformował dyżurny łódzkiej straży pożarnej.
W mieszkaniu znaleźli ciało, na balkonie psa
Niestety w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar strażacy znaleźli zwęglone ciało. Zwłoki były w stanie uniemożliwiającym identyfikację.
- Z mieszkania udało się uratować psa, który przed ogniem schronił się na balkonie - przekazał dyżurny.
Autorka/Autor: FC/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie