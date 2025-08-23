Łódź. Pożar na ul. Waryńskiego. Nie żyje jedna osoba, uratowano psa Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ulicy Waryńskiego w Łodzi odebrały w piątek przed godziną 20. Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej.

- Z mieszkania na czwartym piętrze ewakuowano pięć osób - poinformował dyżurny łódzkiej straży pożarnej.

Pożar wybuchł w piątek wieczorem Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

W mieszkaniu znaleźli ciało, na balkonie psa

Niestety w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar strażacy znaleźli zwęglone ciało. Zwłoki były w stanie uniemożliwiającym identyfikację.

- Z mieszkania udało się uratować psa, który przed ogniem schronił się na balkonie - przekazał dyżurny.