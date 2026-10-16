Łódź Pożar pustostanu, w środku strażacy znaleźli zwłoki Michał Malinowski |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: PSP

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Do zdarzenia doszło w czwartek przed północą w rejonie opuszczonego budynku przy ulicy Kilińskiego 117. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze krzewów. Następnie ogień przeniósł się na śmieci znajdujące się w pustostanie.

Po przyjeździe na miejsce, ugaszeniu i sprawdzeniu pogorzeliska strażacy wewnątrz znaleźli zwęglone zwłoki.

Pożar pustostanu w Łodzi, w środku znaleziono zwłoki Źródło zdjęcia: PSP

Jak informują strażacy, do pożaru doszło najprawdopodobniej w wyniku zaprószenia ognia.

Pożar pustostanu w Łodzi, w środku znaleziono zwłoki Źródło zdjęcia: PSP

Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.