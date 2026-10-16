Pożar pustostanu, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Do zdarzenia doszło w czwartek przed północą w rejonie opuszczonego budynku przy ulicy Kilińskiego 117. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze krzewów. Następnie ogień przeniósł się na śmieci znajdujące się w pustostanie.
Po przyjeździe na miejsce, ugaszeniu i sprawdzeniu pogorzeliska strażacy wewnątrz znaleźli zwęglone zwłoki.
Jak informują strażacy, do pożaru doszło najprawdopodobniej w wyniku zaprószenia ognia.
Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Źródło: tvn24.pl