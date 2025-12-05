Nie przepuścił pieszych. Policja bije się w piersi

Kierujący radiowozem nie przepuścił pieszych Źródło: Bandyci drogowi

Do zdarzenia doszło 3 grudnia na ulicy Uniwersyteckiej w Łodzi. Profil "Bandyci drogowi" opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać jadący lewym pasem radiowóz policyjny, który nie zatrzymał się przed pasami na wysokości ulicy Rewolucji 1905 r. i nie przepuścił stojących tam pieszych. Radiowóz przemknął, a dopiero po tym na przejście wszedł mężczyzna ze starszą kobietą podpierającą się kulą.

"Jest to dla nas bardzo bolesne"

O zachowanie kierującego radiowozem zapytaliśmy w biurze prasowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Aspirant Kamila Sowińska przekazała, że na nagraniu widać, "niezatrzymanie się przed pasami, żeby przepuścić pieszą, co jest niedopuszczalnym zachowaniem kierowcy". - To wyjątkowo smutny widok, bardzo skupiamy się na tym, żeby dbać o bezpieczeństwo pieszych, organizujemy akcje "niechronieni", żeby uświadamiać kierowców. Kiedy zatem takiego bezmyślnego zachowania na drodze dopuszcza się funkcjonariusz, jest to po prostu dla nas bardzo bolesne - podkreśliła.

Kierujący radiowozem nie ustąpił pierwszeństwa pieszym Źródło: Bandyci drogowi

Postępowanie dyscyplinarne

Policjantka dodała, że po obejrzeniu nagrania, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi polecił przeprowadzenie czynności kontrolnych, żeby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. - Wszczęte zostanie również wobec kierującego postępowanie dyscyplinarne. To będzie podwójna kara finansowa dla funkcjonariusza, ponieważ wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wiąże się z obniżeniem uposażenia podstawowego i wszelkich dodatków. Równocześnie prowadzone jest postępowanie w sprawach o wykroczenie. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, co zagrożone jest grzywną nie niższą niż 1500 złotych i 15 punktami karnymi - podsumowała Sowińska.

