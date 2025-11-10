"Ruszył z impetem", policjanci użyli broni

Jak poinformował tvn24.pl kom. Adam Dembiński z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w poniedziałek około godziny 12.20 na ulicy Kosynierów Gdyńskich "w ramach prowadzonej sprawy przystąpili do zatrzymania kierującego osobową mazdą".
Zatrzymany 36-latek
- Mężczyzna na widok policjantów ruszył z impetem. Wtedy funkcjonariusze oddali strzały z broni służbowej w przód pojazdu. Po chwili samochód stanął, a policjanci zatrzymali 36-letniego kierującego - powiedział kom. Dembiński.
Jak podkreślił policjant, w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie