Łódź Pięciomiesięczne dziecko ma złamane dwie ręce i nogę. Matka z zarzutami Piotr Krysztofiak |

Zarzut znęcania się nad pięciomiesięcznym dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem usłyszała 31-letnia mieszkanka Łodzi Źródło wideo: KMP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi

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Do zdarzenia doszło 26 sierpnia w dzielnicy Widzew w Łodzi. Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że dostała niepokojącą wiadomość od swojej znajomej za pośrednictwem komunikatora o tym, że zrobiła krzywdę dziecku. Zgłaszająca kazała jej jechać natychmiast do szpitala.

Złamane ręce i noga u pięciomiesięcznego dziecka

Informacje potwierdziła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji i dodała, że mimo braku danych teleadresowych, funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie mieszka kobieta, ale po dojeździe na miejsce nikogo nie zastali w domu. Natomiast przed budynkiem był ojciec dziecka, który wskazał konkretny szpital, gdzie przebywa jego konkubina. - Dziecko doznało obrażeń, ma złamane dwie rączki i jedną nóżkę, do tego dziecko miało jeszcze siniaki. Policjanci zastali 31-latkę w szpitalu i zatrzymali ją z uwagi na popełnione przestępstwo - przekazała nam policjantka.

31-latce grozi do 10 lat więzienia. Kobieta usłyszała zarzuty Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, przekazał, że matka dziecka podczas przesłuchania przyznała się do winy.

- Przyznała się do popełnienia zarzucanego przestępstwa oraz wyjaśniła, że zdenerwowała się na chłopca w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała, że bardzo żałuje swojego zachowania - poinformował prokurator Paweł Jasiak.

Funkcjonariusze zatrzymali też konkubenta kobiety, ale nie w związku z pobiciem chłopca. - Podczas legitymowania mężczyzny, wyszło na jaw, że 32-latek jest poszukiwany na podstawie listu gończego w celu odbycia kary pozbawienia wolności - poinformowała podkomisarz Kamila Sowińska. 31-latce za znęcanie się nad pięciomiesięcznym dzieckiem grozi do 10-lat więzienia.