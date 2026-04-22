Łódź

Miś Uszatek i Colargol dowodami w śledztwie

Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Miś Uszatek i Colargol są dowodami w śledztwie
Źródło: TVN24
Prokuratura i policja z Łodzi pokazały w środę odzyskane lalki służące do produkcji bajek w łódzkim Se-ma-forze. Eksponaty są teraz dowodami w śledztwie wokół łódzkiej wytwórni filmów animowanych. Zawłaszczone figurki bajkowych postaci oraz elementy scenografii animowanych bajek znaleziono w Warszawie. Były spakowane w 20 pudłach.

Jak poinformowała prokuratura, sprawa odzyskanych eksponatów jest częścią większego postępowania. Dotyczy ono podejrzeń o nieprawidłowości finansowe.

- Śledztwo, którego elementem były eksponaty do produkcji filmowej, obejmuje szereg przestępstw gospodarczych, jakich miały dopuścić się osoby zarządzające Fundacją Filmową Se-ma-for z siedzibą w Łodzi oraz spółką Se-Ma-For Produkcja Filmowa w latach 2016-2019 - poinformował Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

W tym czasie miały powstać fikcyjne pożyczki. Na ich podstawie stworzono zadłużenie. To właśnie ono miało doprowadzić do przejęcia zabytkowych lalek i rekwizytów filmowych.

Odzyskane lalki są teraz dowodami w śledztwie
Źródło: TVN24

Podejrzany poza Polską

Zarzuty w tej sprawie usłyszał były prezes jednej ze spółek związanych z Se-ma-forem. Prokuratura zarzuca mu ukrywanie majątku, co miało uniemożliwić jego przejęcie na poczet długów. Jak przekazali śledczy, mężczyzna przebywa obecnie w Chinach. Z tego powodu nie ma możliwości przesłuchania go ani przeprowadzenia innych czynności. Prokuratura podkreśla jednak, że śledztwo trwa, a brak kontaktu z podejrzanym nie wstrzymuje dalszych działań.

Co dalej z lalkami?

Śledczy chcą jak najszybciej wyjaśnić status odzyskanych eksponatów. Dopiero potem zapadnie decyzja, co dalej z lalkami. Jednym z rozważanych rozwiązań jest przekazanie ich do Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przedstawiciele instytucji deklarują gotowość przejęcia zbiorów. Chcą stworzyć wystawę poświęconą Se-ma-forowi i jego dorobkowi.

Odzyskane lalki
Źródło: TVN24

Dziedzictwo polskiej animacji

Studio Filmowe Se-ma-for powstało w 1947 roku. Przez lata stworzyło ponad 1400 odcinków animowanych seriali dla dzieci. To tam powstały bajki, na których wychowało się kilka pokoleń widzów. W Se-ma-forze zrealizowano między innymi filmy nagrodzone Oscarem: "Tango" Zbigniewa Rybczyńskiego oraz "Piotruś i wilk" w reżyserii Susie Templeton.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Kinematografii w Łodzi

ProkuraturaMiś UszatekMiś Coralgol
Czytaj także:
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
BIZNES
Załoga LPR oślepiona laserem
Zielone światło w kokpicie. "Ktoś celowo próbował oślepić laserem załogę"
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona szuka ważnych punktów w walce o mistrzostwo
RELACJA
Kropka nad i
Dlaczego nie uregulowali kryptowalut? Poseł PiS: wtedy nie było unijnej dyrektywy
Polska
kryptowaluty shutterstock_2493376107
Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"
BIZNES
Donald Trump, 11 kwietnia 2026
Trump: Iran uszanował moją prośbę. Doceniam
Świat
Sędziowie wchodzą do TK
Ta sytuacja "urąga godności państwa"
FAKTY PO FAKTACH
Łososie atlantyckie (Salmo salar)
Zbadali, jak woda zanieczyszczona tym narkotykiem zmienia łososie
METEO
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliwa szybują. Linie odwołują loty
BIZNES
Donald Tusk
Arłukowicz o urodzinowym nagraniu: to cały Donald Tusk
FAKTY PO FAKTACH
Sponsor generalny PKOl-u - logo na siedzibie Centrum Olimpijskiego w Warszawie
"Sportowcy są ofiarami tej sytuacji. To bulwersujące"
EUROSPORT
imageTitle
Obrończynie tytułu coraz bliżej celu. Potrzebują jednej wygranej
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Ukraina chce rozmawiać z Rosją. "Jesteśmy gotowi na każdy format"
Świat
Silny wiatr w nocy
Nocą może silnie powiać, w dzień do 17 stopni
METEO
Pożar hali z makulaturą w Gdyni
Strażacy walczą z pożarem hali. "Akcja potrwa wiele godzin"
Trójmiasto
Waldemar Żurek
"Nie zostawimy pokrzywdzonych samym sobie"
BIZNES
imageTitle
Fręch się doczekała. Poznała rywalkę w Madrycie
EUROSPORT
Podatki
Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT
BIZNES
imageTitle
Chelsea bezlitosna dla kolejnego menedżera
EUROSPORT
Protest przedsiębiorców z Rybitw przed Urzędem Miasta Krakowa
"To zagraża naszej egzystencji". Przedsiębiorcy nie chcą "Manhattanu w Krakowie"
Kraków
Anicet Girardin
Kolejny francuski żołnierz UNIFIL nie żyje
Świat
imageTitle
Jak odwołać Piesiewicza? To trudniejsze, niż się wydaje
EUROSPORT
Ewakuacja stacji metra Pole Mokotowskie, Warszawa
Trzy stacje metra zostały zamknięte
WARSZAWA
Badanie techniczne ma być fotografowane
Zmiany w badaniach technicznych. Bruksela ma zaostrzyć przepisy
BIZNES
imageTitle
Półmetrowy fragment toru w nodze 18-latka
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK niedopuszczeni do pracy. Jest ruch prokuratury
Polska
Partia Tisza, Petera Magyara, wygrała wybory na Węgrzech
Ujawnią tajne archiwa. To "zadanie numer jeden"
Świat
imageTitle
Efektowna wygrana Huberta Hurkacza w Madrycie
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki w czasie konwencji PiS
"Wykorzystał antyefekt Czarnka". Oczekuje dużo więcej
Sebastian Zakrzewski
Niepełnosprawny nestor kea o imieniu Bruce
Stracił część dzioba, został samcem alfa
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica