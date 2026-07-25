Łódź Zlikwidowana "dziupla" samochodowa i cztery zatrzymania Piotr Krysztofiak |

Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Źródło wideo: Policja Łódzka Źródło zdj. gł.: Policja Łódzka

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Policjanci z Łodzi pracowali nad sprawą od dłuższego czasu. A dotyczyła ona kradzieży z włamaniem do pojazdów wyposażonych w system bezkluczykowy. Funkcjonariusze wytypowali samochód, którym mogli poruszać się członkowie grupy przestępczej.

Ustalili też miejsce, gdzie znajdowała się tak zwana dziupla samochodowa. Jak się okazało, kradzione auta trafiały do województwa kujawsko-pomorskiego.

Cztery osoby zatrzymane. Dziupla zlikwidowana

Jak informuje komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji, 21 lipca na jednej z dróg policjanci zauważyli samochód marki Audi, którego kierujący mógł mieć związek z procederem kradzieży pojazdów. Mężczyzna zostawił auto na jednej z posesji i przesiadł się do innego. - Podczas próby zatrzymania do kontroli pojazdu, dwaj podróżujący nim mężczyźni wysiedli z niego i zaczęli pieszo uciekać. Po krótkim pościgu 34-latek i 29-latek zostali zatrzymani. Równocześnie funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie w przerobionym na warsztat samochodowy budynku zastali kolejnych dwóch mężczyzn w wieku 38 i 40 lat. W chwili zatrzymania demontowali oni pozostawione wcześniej Audi - przekazuje policjantka.

Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

Rozbierany samochód został skradziony na terenie Łodzi. Jego wartość oszacowano na 130 tysięcy złotych. - Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli również liczne elementy nadwozia, karoserii oraz podzespoły samochodowe. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, która przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady oraz materiał dowodowy. Zabezpieczone mienie zostało przewiezione do policyjnego depozytu - dodaje komisarz Jachimek.

Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

Prokuratorskie zarzuty i areszt

Prokurator z Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna przedstawił podejrzanym zarzuty. - 38-latek i 40-latek odpowiedzą za paserstwo - grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Z kolei 29-latek i 34-latek usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 29-latek dodatkowo odpowie za próbę ucieczki z miejsca zdarzenia. Wszyscy podejrzani usłyszeli także zarzut zakłócania sieci teleinformatycznej.

Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.