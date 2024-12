Joanna Podolska, która kierowała przez ponad 13 lat Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi nie będzie dalej pełnić funkcji dyrektorki. Zastąpi ją Mariusz Goss do niedawna pełnomocnik Prezydent Miasta do spraw Dziedzictwa Łodzi. "Pod Pani kierownictwem Centrum Dialogu stało się instytucją o międzynarodowej renomie" - napisała na Facebooku Hanna Zdanowska. Sprawa wywołała lawinę emocji, bo pracownicy centrum o zmianach dowiedzieli się właśnie z profilu prezydent Łodzi. "Każdy z nas z osobna i jako zespół jesteśmy poruszeni tą decyzją" - napisali pracownicy instytucji.

"Jesteśmy poruszeni tą decyzją"

Pracownicy Centrum Dialogu o zmianie dowiedzieli się z Facebooka Hanny Zdanowskiej. Zadzwoniliśmy rano do instytucji, jedna z pracownic nie chciała komentować wczorajszego zdarzenia. - Proszę uszanować, że jesteśmy zszokowani całą sprawą i to jest dla nas ciężki okres - powiedziała krótko. Centrum odniosło się do sprawy wczoraj w mediach społecznościowych. "Dzisiaj dowiedzieliśmy się z Facebooka Pani Prezydent, że Joanna Podolska tylko do jutra pełni funkcję p.o. dyrektorki naszej instytucji. Z Centrum Dialogu jest związana od 14 lat. Każdy z nas z osobna i jako zespół jesteśmy poruszeni tą decyzją. Dla nas jest to niezwykle smutny dzień! O wiedzy, kompetencjach i dokonaniach Pani Dyrektor wie chyba każdy, ale nie wszyscy wiedzą, jaką jest szefową. A jest najbardziej empatycznym, wyrozumiałym i dmuchającym w nasze skrzydła człowiekiem, z jakim dane nam było pracować" - napisał "Zespół Centrum Dialogu".