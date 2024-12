Ukradli katalizatory warte blisko 200 tysięcy złotych

Zarzuty dla dwóch obywateli Gruzji

Podkomisarz Dembiński przekazuje, że w trakcie zbierania materiału dowodowego policjanci ustalili, że złodzieje działali również w innych częściach kraju, między innymi w Lublinie i Gdańsku. Do zatrzymania doszło w jednym z budynków na terenie Warszawy. - Pierwszy z mężczyzn, 27-latek, został zatrzymany na klatce schodowej. Był agresywny, jednak kryminalni natychmiast go obezwładnili i założyli kajdanki. Następnie policjanci weszli do typowanego lokalu, gdzie znajdowało się pięciu mężczyzn w tym kompan zatrzymanego 27-latka. Policjanci zatrzymali wszystkich znajdujących się w lokalu, w tym 29-letniego mężczyznę, który jak wynikało z ustaleń kryminalnych, był członkiem złodziejskiego duetu. Następnie wszystkich zatrzymanych przewieziono do KMP w Łodzi, gdzie wykonano z nimi czynności procesowe - przekazuje policjant.