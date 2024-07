Plenerowy festiwal Audioriver w Łodzi został w piątkowy wieczór przerwany z powodu burzy. W sobotę organizatorzy poinformowali, że impreza będzie kontynuowana do niedzieli. Zaapelowali jednak, by uczestnicy na bieżąco śledzili ich komunikaty.

"Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Wraz ze służbami zabezpieczającymi wydarzenie, podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu imprezy. Nie mieliśmy żadnego wyboru. Znad Czech nadchodzi front burzowy, z nawałnicami silniejszymi niż te, których doświadczyliśmy w pierwszych godzinach imprezy. Prosimy Was o wyrozumiałość i cierpliwość. Działamy tak, by w tej trudnej sytuacji udowodnić Wam, że jesteśmy - tak jak przez cały rok - waszym favourite electronic music community" - napisali organizatorzy w mediach społecznościowych.

Festiwal będzie kontynuowany

Szacuje się, że do Łodzi na imprezę przyjechało około 30 tysięcy osób. W sobotę organizatorzy podali, że festiwal będzie kontynuowany do niedzieli, zaapelowali jednak, by uczestnicy na bieżąco śledzili ich komunikaty.