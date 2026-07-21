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Łódź

Wjechała w przechodniów. Dwie osoby w szpitalu. Nagranie

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Kobieta wjechała na chodnik przy przejściu
Kobieta potrąciła pieszych w centrum Łodzi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
55-letnia kobieta jechała za szybko przez skrzyżowanie w Łodzi i wjechała w dwoje pieszych czekających na zielone światło. W sieci pojawiło się nagranie ze zdarzenia. Mężczyzna i kobieta trafili do szpitala.

55-latka kierująca Hyundaiem podczas skrętu w lewo z al. Włókniarzy w ul. Drewnowską w Łodzi doprowadziła do wypadku.

- Nie dostosowała prędkości do warunków panujących na jezdni. Utraciła panowanie nad pojazdem. Wjechała na chodnik i potrąciła dwoje pieszych. Oboje są w wieku 46 lat. Kobietę zawieziono do szpitala z urazem szczęki i ogólnymi potłuczeniami, a mężczyznę z urazem lewej ręki i lewej nogi - powiedział nam  podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Do zdarzenia doszło 14 lipca wieczorem. 55-latka była trzeźwa.

Potrąceni zostali 46-latek i 46-latka
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Potrącenie
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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