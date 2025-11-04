Nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych

Łask (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 8 na przejściu dla pieszych na ulicy Objazdowej w Łasku.

- 36-letni mieszkaniec powiatu zduńskowolskiego, kierując samochodem marki Nissan Navara z przyczepą, jadąc od strony Zduńskiej Woli w kierunku Pabianic, nie ustąpił pierwszeństwa pieszym - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Kozłowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Potrącenie nastolatek w Łasku Źródło: KP PSP w Łasku

Nastolatki w szpitalu

Poszkodowane 15-letnie mieszkanki powiatu łaskiego zostały przetransportowane do szpitala - jedna śmigłowcem, druga karetką pogotowia.

Kierowca był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Potrącenie nastolatek w Łasku Źródło: KP PSP w Łasku

Droga była zablokowana przez dwie godziny, policjanci kierowali ruch objazdami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD