Chciał wyciągnąć korzeń drzewa, przygniótł go ciągnik. Mężczyzna nie żyje
Do zdarzenia doszło w czwartek po południu przy ulicy Bocznej w Kutnie. 81-latek chciał wyciągnąć korzeń drzewa z ziemi. Ciągnik, do którego podczepiona była lina, przewrócił się i przygniótł mężczyznę.
Na miejsce pojawiły się straż pożarna, karetka pogotowia i policja.
Nie żyje 81-latek
- Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło na ulicy Bocznej w Kutnie. W wyniku zderzenia śmierć poniósł 81-letni mężczyzna - przekazała aspirant Daria Olczyk z policji w Kutnie.
Źródło: tvn24.pl