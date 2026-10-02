Łódź Chciał wyciągnąć korzeń drzewa, przygniótł go ciągnik. Mężczyzna nie żyje Piotr Krysztofiak |

Tragiczny wypadek w Kutnie. Nie żyje 81-letni mężczyzna Źródło wideo: Tomasz Zagórowski KCI Źródło zdj. gł.: Tomasz Zagórowski KCI

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Do zdarzenia doszło w czwartek po południu przy ulicy Bocznej w Kutnie. 81-latek chciał wyciągnąć korzeń drzewa z ziemi. Ciągnik, do którego podczepiona była lina, przewrócił się i przygniótł mężczyznę.

Na miejsce pojawiły się straż pożarna, karetka pogotowia i policja.

Nie żyje 81-latek

- Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło na ulicy Bocznej w Kutnie. W wyniku zderzenia śmierć poniósł 81-letni mężczyzna - przekazała aspirant Daria Olczyk z policji w Kutnie.

Tragiczny wypadek w Kutnie Źródło zdjęcia: Tomasz Zagórowski KCI

Tragiczny wypadek w Kutnie Źródło zdjęcia: Tomasz Zagórowski KCI