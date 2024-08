Użądliła ją pszczoła, nie mogła oddychać

Policjanci z Sieradza (woj. łódzkie) zatrzymali do kontroli samochód, którego kierowca znacząco przekroczył prędkość. Jak się okazało, mężczyzna wiózł żonę do szpitala, która została użądlona przez pszczołę i miała problemy z oddychaniem.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kościerzyn w powiecie sieradzkim. Policjanci ruchu drogowego sieradzkiej policji - starszy sierżant Mateusz Tomczyk oraz starszy posterunkowy Malwina Rajewska - zatrzymali do kontroli samochód, którego kierowca znacząco przekroczył prędkość. Po chwili okazało się, dlaczego to zrobił.