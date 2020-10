Mają leczyć chorych na COVID-19. "Nie mamy nawet respiratorów i mieć nie będziemy"

Decyzją wojewody łódzkiego szpital powiatowy w Wieruszowie ma stać się placówką zakaźną. - Nie rozumiem tej decyzji. W szpitalu nigdy nie było respiratorów i nie będzie, bo nie mamy anestezjologa, który mógłby taki sprzęt obsługiwać - mówi dyrektorka placówki, która była gościem TVN24.

O tym, że powiatowy szpital w Wieruszowie, który do tej pory przyjmował pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, testował ich i - w razie potwierdzenia zakażenia - tych potrzebujących hospitalizacji kierował do innych placówek, ma stać się szpitalem zakaźnym szefowa placówki dowiedziała się 16 października. Od 21 października hospitalizowani mają być tam chorzy na COVID-19.

Do tej pory testowali i kierowali dalej

- Mieliśmy do tej pory trzy łóżka izolacyjne, gdzie testowaliśmy pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Ci w lepszym stanie kierowani byli do domu, a ci w gorszym do szpitali drugiego stopnia - mówi Eunika Adamus, dyrektor szpitala powiatowego w Wieruszowie. Teraz to ma się zmienić. Dlatego w placówce trwają gorączkowe przygotowania do tego, by stała się ona szpitalem zakaźnym. Jak przyznaje Adamus, to ogromne wyzwanie.

Szpital boryka się między innymi z brakiem personelu chętnego do pracy na oddziale zakaźnym. - Lekarze dyżuranci, którzy pracują także w innych miejscach, odmówili pracy w szpitalu zakaźnym. Obawiają się, że jeśli się zakażą, to nie będą mogli pracować w innych miejscach - przekazuje dyrektorka.

"Nigdy nie było respiratorów i nie będzie"

Jednak to nie koniec kłopotów dyrekcji. Wieruszowska placówka, która ma zajmować się opieką nad chorymi na COVID-19, nie ma respiratorów. - W naszym szpitalu nigdy nie było respiratorów i nie będzie, bo nie mamy anestezjologa, który mógłby taki sprzęt obsługiwać. Nie ma łóżek covidowych i nigdy nie było. To są normalne łóżka dla pacjentów, którzy do tej pory byli leczeni na różne schorzenia - podkreśla Adamus. I dodaje: - Na pewno nie kupię respiratora. Mam pieniądze, mogłabym kupić, ale nie będzie miał go kto obsłużyć.

Kolejnym problemem jest to, co zrobić z pacjentami aktualnie hospitalizowanymi na oddziale wewnętrznym. - Muszę ich wypisać, a to są bardzo ciężkie stany. Mamy mnóstwo wątpliwości, to jest bardzo trudna operacja - komentuje dyrektorka.

