Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, nie żyje mężczyzna
Do zdarzenia doszło o godzinie 14.20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w powiecie wieluńskim. Pierwsze informacje na temat wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24.
- W pewnym momencie poczuliśmy uderzenie, a następnie widzieliśmy duży tuman kurzu. Pociąg uderzył w samochód na przejeździe niestrzeżonym - relacjonował pan Marcin, pasażer pociągu TLK "Kozica" relacji Kraków Główny - Poznań Główny.
- Między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto pociąg z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Auto wjechało na niestrzeżony przejazd kolejowy w Kopydłowie wprost przed nadjeżdżający pociąg, którym podróżowało około 250 pasażerów - przekazał Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Nie żyje około 30-letni mężczyzna
Samochodem podróżowały dwie osoby w wieku około 30 lat. Jak informują służby ratunkowe, po wyciągnięciu z wraku pojazdu stwierdzono zgon mężczyzny. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Nikt z pasażerów i obsługi pociągu nie ucierpiał.
Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej.