Łódź Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, nie żyje mężczyzna Filip Czekała |

Kopydłów. Zderzenie auta z pociągiem. Nie żyje 30-latek Źródło wideo: KP PSP Wieluń Źródło zdj. gł.: KP PSP w Wieluniu

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Do zdarzenia doszło o godzinie 14.20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w powiecie wieluńskim. Pierwsze informacje na temat wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24.

- W pewnym momencie poczuliśmy uderzenie, a następnie widzieliśmy duży tuman kurzu. Pociąg uderzył w samochód na przejeździe niestrzeżonym - relacjonował pan Marcin, pasażer pociągu TLK "Kozica" relacji Kraków Główny - Poznań Główny.

Zginął mężczyzna jadący autem Źródło zdjęcia: KP PSP w Wieluniu

- Między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto pociąg z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Auto wjechało na niestrzeżony przejazd kolejowy w Kopydłowie wprost przed nadjeżdżający pociąg, którym podróżowało około 250 pasażerów - przekazał Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Nie żyje około 30-letni mężczyzna

Samochodem podróżowały dwie osoby w wieku około 30 lat. Jak informują służby ratunkowe, po wyciągnięciu z wraku pojazdu stwierdzono zgon mężczyzny. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Nikt z pasażerów i obsługi pociągu nie ucierpiał.

Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej.

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl