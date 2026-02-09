Pożar w pociągu, ewakuowano pasażerów

Pasażerowie zostali ewakuowani Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie po pożarze w pociągu wpłynęło do dyżurnej KP PSP w Koluszkach po godzinie 10 w poniedziałek. Jak przekazała strażaczka, pożar zauważono podczas jazdy, 200 osób zostało ewakuowanych przed przybyciem służb. Na miejsce zadysponowano dwie karetki i cztery zastępy straży pożarnej.

Pociąg zatrzymał się na stacji w Koluszkach Źródło: TVN24

Trzy osoby poszkodowane

Młodszy brygadier Mateusz Kotynia, oficer prasowy KP PSP Powiatu Łódzkiego Wschodniego, poinformował, pociąg zatrzymał się na peronie w Koluszkach.

- W momencie gaszenia pożaru doszło do zadymienia. Trzy osoby z obsługi pociągu poszkodowane w zdarzeniu nawdychały się dymu i wymagały interwencji służb medycznych, są przytomne. Działania strażaków na miejscu polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy przedmedycznej. Trudno powiedzieć w tej chwili, jaka była przyczyna tego zdarzenia - przekazał tuż po zdarzeniu Kotynia.

Poszkodowani to kierownik pociągu, konduktor i maszynista. Maszynista nie wymagał hospitalizacji, pozostali pojechali do szpitala na dalsze badania.

Około 200 pasażerów kontynuowało jazdę innym pociągiem.

Pociąg zatrzymał się na stacji w Koluszkach Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD