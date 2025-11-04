Zderzenie karetki z autem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło we wtorek, 4 listopada około godziny 14.45.

- Kierująca autem marki Renault wykonywała manewr skrętu w lewo, a kierowca karetki w tym czasie wyprzedzał ciąg pojazdów i poruszał się z sygnałami uprzywilejowania. Doszło do zderzenia. W ambulansie przewożona była pacjentka. 40-latka kierująca renault oraz 15-letnia pasażerka trafiły do szpitala na badania. Oboje kierujący byli trzeźwi - przekazała aspirant sztabowy Katarzyna Grela z policji we Wieluniu.

Na miejscu były utrudnienia w ruchu. Ruch odbywał się wahadłowo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD