Nowe schrony nawet nie na papierze, stare pozostają zagadką

Kluczowe fakty: W marcu tego roku informowaliśmy o tym, że zamiast budowy nowych schronów trwa dopiero mozolne uzgadnianie, co w ogóle w naszym prawie możemy nazwać schronem.

Pół roku później niewiele się zmieniło. Wciąż nie ma wytycznych, jak mają wyglądać nowe schrony. Wciąż nie wiemy, ile starych schronów da się wyremontować.

Dobra wiadomość jest taka, że samorządowcy w wielu przypadkach już są po szkoleniach i wiedzą, ile im brakuje, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Obecnie starają się robić zamówienia na najbardziej krytyczny sprzęt - między innymi namioty, łóżka i stacje uzdatniania wody. Ale i te zakupy mogą okazać się problematyczne, bo wszystkie samorządy w podobnym czasie ruszają na zakupy.

- Tu przydałoby się cofnąć czas. Od razu byśmy mieli lepsze humory - mówi Rafał Hejza, kierownik administracyjno-gospodarczy szkoły przy ulicy Rysunkowej na łódzkich Bałutach. Szkoła jest "tysiąclatką". Władze PRL na tysiąclecie Chrztu Polski zdecydowały o wybudowaniu tysiąca szkół w całym kraju. Budynki powstające w czasach zimnej wojny miały podwójne zastosowanie - w razie kryzysu można było je szybko zmienić na szpital. Właśnie po to powstawały duże, prostokątne sale, w których bezproblemowo można by było postawić szpitalne łóżka i przestronne korytarze - pozwalające na transport rannych na noszach.