Ktoś wysadził bankomat. Pieniędzy nie skradziono

Do zdarzenia doszło przed godziną 4 w Gorzkowicach pod Piotrkowem Trybunalskim. Służby otrzymały informację o uszkodzeniu bankomatu.
Policja na miejscu
Młodsza aspirant Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim przekazała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że z urządzenia nie zostały skradzione pieniądze. - Około godziny 3:48 w Gorzkowicach na ulicy Rynek 26 doszło do uszkodzenia wolnostojącego bankomatu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pancerna część bankomatu nie została uszkodzona - podała policjantka.
Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze policji, którzy wykonują czynności procesowe.
Opracował Piotr Krysztofiak
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Piotrkowie Trybunalskim