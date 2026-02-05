Ktoś wysadził bankomat. Pieniędzy nie skradziono

Gorzkowice (woj. łódzkie )

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło przed godziną 4 w Gorzkowicach pod Piotrkowem Trybunalskim. Służby otrzymały informację o uszkodzeniu bankomatu.

Policja na miejscu

Młodsza aspirant Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim przekazała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że z urządzenia nie zostały skradzione pieniądze. - Około godziny 3:48 w Gorzkowicach na ulicy Rynek 26 doszło do uszkodzenia wolnostojącego bankomatu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pancerna część bankomatu nie została uszkodzona - podała policjantka.

Zniszczony bankomat w Gorzkowicach Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze policji, którzy wykonują czynności procesowe.

Opracował Piotr Krysztofiak