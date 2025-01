"Ratowałyśmy, co mogłyśmy"

Prezes Przytuliska w Głownie w rozmowie z tvn24.pl, roztrzęsionym głosem opowiadała, co działo się feralnego wieczoru. - Było to w nocy, nasza pracownica była w drugim końcu obiektu i tego zwyczajnie nie widziała, bo schronisko jest dość rozległe. Ale zauważył to nasz zaprzyjaźniony pan Arturek, który pracuje po sąsiedzku w oczyszczalni ścieków i zadzwonił do mnie, ja po 10 minutach byłam już pod schroniskiem, przełaziłam przez płot, bo wszystko było pozamykane. Zanim przyjechała straż, to z pracownicą Patrycją ratowałyśmy co mogłyśmy - opisuje Agnieszka Kacperska prezes Przytuliska w Głownie. Dodaje, że pierwsze co zrobiły, to odłączyły instalację elektryczną. - Potem wypuściłyśmy psy, nie patrzyłyśmy nawet czy one gdzieś uciekną, czy zostaną na terenie schroniska, chciałyśmy, tylko żeby one przeżyły. Okazało się, że wszystkie jednak zostały. Jedną z suczek, która była po operacji wyciągałam sama, na czworakach - było ciemno i mnóstwo dymu - to jest nie do opisania - dodaje. Kobiety, zanim przyjechała straż, same polewały ściany budynku wodą. - Wiedziałyśmy, że jak ten ogień się rozprzestrzeni na inne budynki, to będzie koniec - przekazuje Kacperska. Po chwili przyjechała straż pożarna, której udało się opanować pożar.