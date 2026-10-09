Pociąg osobowy uderzył w naczepę ciężarówki
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 13.30 w miejscowości Gawrony, w powiecie łęczyckim. Służby otrzymały zgłoszenie o przewróconej naczepie ciężarówki, w której tył uderzył pociąg osobowy.
Jedna osoba została poszkodowana. To 17-letni pasażer pociągu, który uskarżał się na ból szyi. Trafił na obserwację do szpitala.
Jak przekazała straż, na szczęście nie doszło do wykolejenia się składu.
Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.
Źródło: tvn24.pl