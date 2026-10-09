Łódź Pociąg osobowy uderzył w naczepę ciężarówki Oprac. Michał Malinowski |

Pociąg osobowy uderzył w tył naczepy ciężarówki Źródło wideo: KP PSP w Łęczycy Źródło zdj. gł.: KP PSP w Łęczycy

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 13.30 w miejscowości Gawrony, w powiecie łęczyckim. Służby otrzymały zgłoszenie o przewróconej naczepie ciężarówki, w której tył uderzył pociąg osobowy.

Jedna osoba została poszkodowana. To 17-letni pasażer pociągu, który uskarżał się na ból szyi. Trafił na obserwację do szpitala.

Pociąg osobowy uderzył w tył naczepy ciężarówki Źródło zdjęcia: KP PSP w Łęczycy

Jak przekazała straż, na szczęście nie doszło do wykolejenia się składu.

Pociąg osobowy uderzył w tył naczepy ciężarówki Źródło zdjęcia: KP PSP w Łęczycy

Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.